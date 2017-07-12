Итальянский голкипер Антонио Доннарумма, старший брат Джанлуиджи Доннаруммы вернулся в «Милан». 27-летний вратарь подписал с россонери четырёхлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.
Антонио Доннарумма является воспитанником «Милана», который покинул в 2012 году, перейдя в «Дженоа». Также на протяжении карьеры Доннарумма-старший выступал за «Пьяченцу», «Бари», а с 2016 года играл в Греции за «Астерас».
Напомним, что накануне контракт с «Миланом» продлил 18-летний Джанлуиджи Доннарумма.
«Милан» продлил контракт с Доннаруммой
Брат Доннаруммы подписал контракт с «Миланом»
Фото: www.acmilan.com