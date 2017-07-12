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И. Денисов: надеюсь, на ЧМ-2018 сборная России сыграет лучше, чем на КК-2017

12 июля 2017, среда. 17:04. Футбол

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов, который не принимал участия в Кубке конфедераций, рассказал, что смотрел каждую игру и переживал за национальную команду.

«Смотрел каждую игру на Кубке конфедераций, переживал. Надеюсь, что на чемпионате мира сыграем лучше. Уверен, что сборная России покажет всё. Пошло ли в плюс неучастие в КК? Странный вопрос. Конечно же, я хотел играть на Кубке конфедераций», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Сборная России на Кубке конфедераций не смогла выйти из группы.

Видео доступно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол ФК Локомотив Игорь Денисов Кубок конфедераций ЧМ-2018
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