И. Денисов: надеюсь, на ЧМ-2018 сборная России сыграет лучше, чем на КК-2017

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов, который не принимал участия в Кубке конфедераций, рассказал, что смотрел каждую игру и переживал за национальную команду.
«Смотрел каждую игру на Кубке конфедераций, переживал. Надеюсь, что на чемпионате мира сыграем лучше. Уверен, что сборная России покажет всё. Пошло ли в плюс неучастие в КК? Странный вопрос. Конечно же, я хотел играть на Кубке конфедераций», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Сборная России на Кубке конфедераций не смогла выйти из группы.
Видео доступно на «Чемпионате».
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