Форвард Гафар, проходивший просмотр в ЦСКА, перешёл в «Тамбов»

Нападающий сборной Буркина-Фасо Абдул Гафар, выступавший в прошлом сезоне за «Балтику», подписал контракт на один год с клубом «Тамбов». 18-летний футболист будет выступать в новой команде под девятым номером, сообщает официальный сайт «Тамбова».
В январе Гафар проходил просмотр с основным составом ЦСКА, а после этого перешёл в «Балтику». В составе калининградцев он провёл 14 матчей в ФНЛ и забил два гола, один из которых в ворота своей нынешней команды. Первыми европейскими клубами Гафара были французские «Анжер» и «Энтенте». В 2016 году игрок номинировался на звание одного из лучших футболистов до 18 лет во Франции.