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Новички «Зенита» определились с игровыми номерами

12 июля 2017, среда. 21:11. Футбол

Стали известны номера, под которыми футболисты «Зенита», присоединившиеся к команде перед началом сезона-2017/18, будут играть за команду.

«Себастьян Дриусси будет выходить на поле под №11. До него он принадлежал Александру Панову, Радеку Ширлу и Александру Кержакову.

Леандро Паредес будет играть под №5, который ранее принадлежал Алексею Игонину, Милану Вьештице, Ким Дон Джину, Фернандо Мейре и Александру Рязанцеву.

Дмитрий Полоз выбрал №7, под которым играли Александр Куртеян, Сергей Осипов, Дмитрий Макаров, Олег Трифонов, Алехандро Домингес, Радек Ширл, Халк и Жулиано.

Кристиан Нобоа выбрал №16, под которым на протяжении 17 лет защищал ворота «Зенита» Вячеслав Малафеев.

Далер Кузяев сыграет под №14. Под ним за «Зенит» выступали Константин Лепехин, Эрик Хаген, Томаш Губочан и Артур Юсупов.

Дмитрий Богаев получил №88. Ранее под ним играли Александр Горшков и Матея Кежман.

Жулиано сменил игровой номер на 10-й, Юрий Жирков — на 18-й, Хави Гарсия — на 6-й, Иван Новосельцев — на 25-й, Ибрагим Цаллагов — на 15-й. О номерах, которые выберут Александр Ерохин и Денис Терентьев, будет объявлено дополнительно», — информирует сайт «Зенита».

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Виктор Жулиано Далер Кузяев Дмитрий Богаев Дмитрий Полоз Ибрагим Цаллагов Иван Новосельцев Кристиан Нобоа Леандро Паредес Себастьян Дриусси Хави Гарсия Юрий Жирков
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