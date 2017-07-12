А. Перейра: мысль о том, что в «МЮ» доверяют молодым игрокам, придаёт мне сил

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, в минувшем сезоне выступавший за «Гранаду» на правах аренды, сообщил, что хочет закрепиться в английском клубе.
«Я очень рад, что вернулся в „МЮ“ и получил шанс стать частью этой команды. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы остаться здесь, получить важную роль, помочь товарищам по команде и произвести впечатление на Жозе Моуринью. Мысль о том, что в „МЮ“ доверяют молодым игрокам, придаёт мне сил. У „МЮ“ очень сильная молодёжь, и я тоже хочу закрепиться в составе», — сказал Перейра в интервью MUTV.
В минувшем сезоне Примеры 21-летний Перейра забил пять мячей и отдал три голевые передачи за 35 матчей.