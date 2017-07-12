А. Гомес, которым интересовался «Зенит», продлил контракт с «Аталантой»

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес продлил соглашение с клубом, сообщает официальный сайт команды из Бергамо. Новый контракт 29-летнего аргентинского футболиста будет рассчитан до лета 2022 года.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Зенит» начал переговоры по приобретению Гомеса, а также рассматривает возможность усиления состава защитником «Аталанты» Андреа Конти.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Гомес принял участие в 37 матчах за «Аталанту», забил 16 голов и отдал десять результативных передач.
В Италии утверждают, что «Зенит» интересуется двумя игроками «Аталанты»