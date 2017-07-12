Кабальеро: кумир среди вратарей у меня только один

Новичок «Челси» вратарь Вилли Кабальеро поделился впечатлениями от перехода и ответил на вопрос о своём кумире.
«Когда мне позвонили, и я услышал, что есть возможность перейти в стан чемпионов и в потрясающую команду, такую, какой была команда «Челси» последние 15 лет, команду, которая творила историю, я даже не думал долго. Я тут же ответил «да». Это была шикарная возможность остаться в АПЛ, в крупном клубе и продолжать расти профессионально. У меня были ещё варианты остаться в АПЛ, но когда предлагают перейти к чемпионам, да дело даже не в чемпионстве, а просто предлагают перейти в такой крупный клуб, как «Челси», это прекрасная возможность для меня и моей семьи.
Моим героем был отец. Он потрясающий отец и много работал, чтобы позволить мне тренироваться в другом городе, далеко от дома, когда я был ребёнком. Он сделал всё, чтобы позволить мне развиваться профессионально, давал мне на это деньги.
А кумир из вратарей у меня только один: его зовут Оскар Кордоба. Это колумбийский вратарь, и я играл и тренировался с ним в «Бока Хуниорс». Я многому у него научился, он мне показал много чего, что я до сих пор делаю в матчах", — цитирует Кабальеро сайт «Челси».