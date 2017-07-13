Хабаровские болельщики отстояли длинную очередь за билетами в 30-градусную жару

Болельщики «СКА-Хабаровск» были вынуждены стоять в очереди за билетами из-за технических неполадок. Рядом со стадионом имени Ленина в Хабаровске собралась многочисленная группа любителей футбола, которых не отпугнула даже 30-градусная жара. Возле очереди за билетами дежурила машина «скорой помощи». Медиков пришлось вызвать для подстраховки, но, к счастью, сообщений о пострадавших не поступало.
«Не отлажено ещё всё до конца, перебои случаются. Это техника, она, бывает, отказывает, тем более на такой жаре. Об обмороках в очереди мне пока не сообщали», — отметил пресс-атташе «СКА-Хабаровск» Юрий Собещук в интервью Amurmedia.
В 1-м туре РФПЛ хабаровчане в родных стенах сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 16 июля.