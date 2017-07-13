Слуцкий: Эйна может стать важным игроком для «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал переход в его команду на правах аренды защитника «Челси» Ола Эйны.
«Эйна очень хороший и универсальный футболист. Он может сыграть и на правом, и на левом флангах — это важные позиции. Знаю, как хорошо он играет, потому что смотрел много матчей с его участием в прошлом сезоне. На первой же тренировке с нами Ола показал, что является хорошим игроком, который может стать для нас важным. Приобретение Эйны первое, но не последнее в нынешнее трансферное окно», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Халл Сити».
Эйна: разговаривал со Слуцким, он хочет вернуть «Халл» в Премьер-лигу