Тренер БАТЭ: крики «Уходи!» после игры с «Алашкертом» уверенности мне не придали

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями от ничьей в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Алашкертом». Встреча проходила в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
«Что говорить, не на такой результат мы рассчитывали. Два разных тайма получились. В первом играли неплохо, инициативой владели, атаковали, забили гол, могли ещё поражать ворота. А вот второй тайм явно не получился. Было много брака в передачах, случились две вынужденные замены, при этом игроки с лавки команду не усилили. Сами загнали себя в неприятное положение, но в нашем распоряжении есть ещё ответный матч, в котором ситуацию можно исправить. Даже не знаю, что случилось во втором тайме. Наверное, нам не удалось подвести игроков в нужных кондициях. Гордейчук и Иванич сами попросили замены, у них начались мышечные судороги. Значит, что-то не то с формой.
Слышал ли реакцию трибун, которые кричали мне после матча: „Уходи“? Да, конечно. Уверенности эти скандирования мне не придали. Но подобная реакция болельщиков на такой результат команды вполне объяснима и мне абсолютно понятна.
После пропущенного гола мы сыграли неправильно. Свалились на навал, начали грузить передачи в штрафную, а нужно было готовить атаки, как это было в первом тайме», — цитирует Ермаковича «Прессбол».