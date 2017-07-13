«Динамо» СПб арендовало у «Уфы» Батюнина на один сезон

Состав «Динамо СПб» пополнил ещё один новичок. Клуб из Санкт-Петербурга подписал соглашение с «Уфой» об аренде 22-летнего полузащитника Андрея Батютина. Он выбрал себе 93-й номер. Согласно условиям договора, нынешний сезон игрок проведёт в составе команды Александра Точилина.
«Во второй половине сезона-2016/17 полузащитник выступал за „Зенит“-2, а в начале сезона дебютировал в российской футбольной Премьер-Лиге в составе „Уфы“, — информирует официальный сайт „Динамо СПб“.
Во втором туре ФНЛ «Динамо СПб» на выезде сыграет с «Зенитом-2» (16 июля).