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«Динамо» СПб арендовало у «Уфы» Батюнина на один сезон

13 июля 2017, четверг. 00:44. Футбол

Состав «Динамо СПб» пополнил ещё один новичок. Клуб из Санкт-Петербурга подписал соглашение с «Уфой» об аренде 22-летнего полузащитника Андрея Батютина. Он выбрал себе 93-й номер. Согласно условиям договора, нынешний сезон игрок проведёт в составе команды Александра Точилина.

«Во второй половине сезона-2016/17 полузащитник выступал за „Зенит“-2, а в начале сезона дебютировал в российской футбольной Премьер-Лиге в составе „Уфы“, — информирует официальный сайт „Динамо СПб“.

Во втором туре ФНЛ «Динамо СПб» на выезде сыграет с «Зенитом-2» (16 июля).

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо (СПб) Сообщить об ошибке
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