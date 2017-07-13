Агент Бонуччи: работаем над продажей Леонардо

Алессандро Луччи, агент защитника туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщил, что в настоящее время он ищет для своего клиента новый клуб.
«Работаем над продажей Бонуччи», – приводит слова Луччи Football Italia.
Ранее стало известно, что на протяжении последних двух дней переговоры с Луччи относительно трансфера 30-летнего защитника ведёт «Милан». Также интерес к Бонуччи проявляют «Барселона», «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне Леонардо провёл в Серии А 29 матчей и забил три мяча.