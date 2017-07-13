«Манчестер Сити» заинтересовался экс-защитником «Челси» Бертрандом

«Манчестер Сити» проявляет повышенный интерес к левому защитнику «Саутгемптона» Райану Бертранду, сообщает The Sun. «Святые» не особо хотят расставаться с 27-летним футболистом, однако предложение в размере около £ 30 млн может заставить их передумать.
Бертранд перешёл в «Саутгемптон» из «Челси» в феврале 2015 года. Сумма трансфера составила £ 10 млн. В минувшем сезоне Райан провёл 28 матчей в чемпионате Англии, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» вступил в переговоры с «Тоттенхэм Хотспур» относительно возможного переезда защитника «шпор» Кайла Уолкера на «Этихад».