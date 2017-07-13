«Кристал Пэлас» выиграл у «Эвертона» гонку за защитника «Аякса» Ридевальда

Защитник «Аякс» Жайро Ридевальд продолжит карьеру в «Кристал Пэлас», утверждает Telesport. Интерес к 20-летнему футболисту также проявлял «Эвертон», однако Ридевальд выбрал лондонский клуб, главным тренером которого является его соотечественник Франк де Бур.
За переход Ридевальда «Кристал Пэлас» заплатит «Аяксу» £ 7,1 млн.
В минувшем сезоне Жайро провёл 16 матчей в чемпионате Нидерландов (из них 11 в основном составе), но результативными действиями не отметился. Также на его счету 7 матчей, 1 гол и 1 голевая передача в Лиге Европы.
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