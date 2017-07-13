Ключевой фигурант дела о коррупции в ФИФА Чак Блейзер умер в возрасте 72 лет

Один из ключевых фигурантов коррупционного скандала в ФИФА Чак Блейзер скончался в возрасте 72 лет, передаёт AP News. О кончине бывшего члена исполкома ФИФА сообщили его адвокаты Эрик Корнголд и Мэри Маллиган. Отмечается, что у функционера был рак прямой кишки, диабет и болезнь коронарных артерий.
Блейзер покинул исполком ФИФА в 2013 году, после того как всплыли финансовые махинации во время его работы в КОНКАКАФ. В том же году он признался в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и выплатил штраф в размере $ 1,9 млн. Также Блейзер заявил, что члены исполкома ФИФА получали взятки во время выборов стран-хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов.
В июле 2015 года ФИФА пожизненно отстранила Блейзера от любой деятельности, связанной с футболом.