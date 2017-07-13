Месси: мы в «Барселоне» надеемся выиграть каждый трофей

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от нового сезона. Аргентинец вместе с Неймаром, Херардом Пике и Ардой Тураном принял участие в пресс-конференции, которая проходила в Японии в рамках партнёрства с компанией Rakuten.
«Мы все в «Барселоне» надеемся завоевать каждый трофей. Я очень рад вернуться, встретиться с новым тренером. Наслаждаюсь новым сезоном в клубе», — сказал Месси.
Все четверо присоединятся к «Барселоне» 15 июля, пройдут медицинское обследование и начнут подготовку к сезону.
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