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«Анжи» откроет в Китае филиал клубной академии

13 июля 2017, четверг. 12:23. Футбол

Заместитель генерального директора махачкалинского клуба Эльдар Исаев рассказал об открытии в Китае филиала академии «Анжи».

«Китайские партнёры обратились к нам, чтобы мы помогли им осуществить их большой проект. У них стоит задача, чтобы футболом в Китае занимались 400 млн детей. Поэтому им нужна помощь и консультация. 10 июля мы подписали соглашение, нам предстоит большая работа. Пока академия открывается только в одном регионе Китая. Эта провинция проявила себя самой заинтересованной. Но скоро к нам приедет заместитель премьер-министра Китая по спорту, посмотрит на месте, как дела обстоят. Возможно, после этого визита данная программа будет рекомендована другим провинциям и регионам.

У нас в академии ведётся большая селекционная работа. Три возрастные группы играли в финале чемпионата России. Мы повысим конкуренцию среди китайских детей. В рамках программы планируются визиты в две стороны наших и китайских детей. К нам обратился национальный союз туризма, в ответ на просьбу замминистра Китая с целью наладить отношения с Дагестаном и академией «Анжи» в частности. В этом проекте заинтересованы многие структуры, поэтому будет упрощённый визовый режим. Ростуризм прямо сейчас разрабатывает интересные туристические маршруты. Также приятно удивило, как быстро наши китайские партнёры всё решили. Спасибо им за это», — сказал Исаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжи Китайский футбол
Новости. Футбол
13 июля 2017, четверг
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