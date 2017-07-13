Муканджо, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Цзянсу Сунин»

Нападающий сборной Камеруна и французского «Лорьяна» Бенжамен Муканджо продолжит карьеру в Китае. Футболист, в услугах которого был заинтересован «Спартак», подписал контракт с «Цзянсу Сунин». Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.
Контракт с 28-летним нападающим рассчитан на два года. Напомним, что руководит «Цзянсу Сунин» бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло. В новой команде Муканджо будет играть под 38-м номером.
В прошлом сезоне французской Лиги 1 Бенжамен Муканджо забил 13 голов в 25 матчах.
«Спартак» заинтересован в переходе форварда сборной Камеруна Муканджо