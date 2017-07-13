«ПСЖ» рассматривает вариант усиления состава защитником «Ливерпуля» Сако

Защитник Мамаду Сако, вероятно, покинет «Ливерпуль» и может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает The Guardian, в 27-летнем футболисте заинтересован «ПСЖ», который планирует усилить линию обороны.
Ранее стало известно, что мерсисайдский клуб не собирается брать Сако в турне в Гонконг и хочет продать центрального защитника, желая заработать на футболисте сборной Франции не менее £ 30 млн (€ 35,3 млн).
Отметим, что Сако является воспитанником «ПСЖ», в составе которого стал самым молодым капитаном в истории клуба, в 17 лет выведя свой клуб с повязкой на матч чемпионата Франции.
«Ливерпуль» собирается продать Сако, заработав не менее £ 30 млн