Кучук — болельщикам «Ростова»: искренне надеюсь на вашу поддержку

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук в преддверии старта нового сезона в РФПЛ обратился к болельщикам ростовской команды.
«Уважаемые болельщики, для меня большая честь, радость и вызов возглавить такую команду, как «Ростов». О традициях донского футбола знают во всех странах бывшего СССР, и я не исключение. Слышал, что болельщики «Ростова» очень любят свою команду, но для меня стало приятным сюрпризом, когда на первую тренировку после сборов пришло много людей, которые искренне желали ребятам и тренерам успехов в грядущем сезоне.
Верю, что весь будущий сезон вы будете рядом с командой. Искренне надеюсь на вашу поддержку и верю, что только вместе с вами мы сможем добиться многого», — цитирует Кучука пресс-служба клуба.