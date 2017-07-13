Е. Титов: лимит нужно либо отменять, либо сильно видоизменять

Тренер красноярского «Енисея» Егор Титов прокомментировал возможное изменение схемы лимита на легионеров в российском футболе с «5+6» на «10+15».
«Я давно ещё говорил: лимит надо менять. У нас много привилегий для русских футболистов: если у тебя есть российский паспорт, то ты будешь играть и можешь «выламывать руки» руководству по зарплате, по условиям контракта… Лимит нужно либо отменять, либо сильно видоизменять. Конкуренция должна быть здоровая, а не искусственная», — цитирует Титова САН «Красноярск».
Каррера поддержал идею введения нового лимита на легионеров в РФПЛ