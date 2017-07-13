«Зенит» провёл двусторонний матч на стадионе «Санкт-Петербург»

Сегодня, 13 июля, «Зенит» провёл тренировку на стадионе «Санкт-Петербург», сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Cине-бело-голубые сыграли двусторонний матч на арене, расположенной на Крестовском острове. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе «синих» дубль оформил Артём Дзюба, у «белых» отличились Жулиано и Александр Кокорин.
В субботу «Зенит» отправится в Хабаровск, где на следующий день в стартовом туре российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 встретится со «СКА-Хабаровск».
Первый домашний матч подопечные Роберто Манчини проведут 22 июня против «Рубина».
Видео можно посмотреть в «Твиттере».