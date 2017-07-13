Гончаренко: в ЦСКА понимаешь, что работать спустя рукава просто невозможно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от встречи с болельщиками команды, а также порассуждал на тему перспектив команды в следующем сезоне.
«Это моя первая подобная встреча, в других клубах, где я работал, не было такого масштаба. Здесь чувствуешь, что ЦСКА — большой клуб, и не только футбольный, но и хоккейный, баскетбольный. Сидят ветераны, приходят болельщики — сегодня было тысячи три — и понимаешь, что спустя рукава работать просто невозможно. Колоссальное давление, но по-другому и быть не может!
Болельщикам нужно было задавать больше вопросов Васе Березуцкому — у него очень тонкий юмор. Понтус тоже шутник, но через переводчика общаться — не то! Почему я не спел песню? Да не умею я петь! В команде знают: петь не умею, только орать могу.
Есть ли желаемый соперник по квалификации Лиги чемпионов? У меня было достаточно много квалификаций, и могу сказать одно: нельзя думать о сопернике вообще, очень важно правильно подойти к обоим матчам. Простых соперников в Лиге чемпионов не бывает. К каким задачам сейчас готова команда? Заметьте, вы не спрашиваете, какое место мы рассчитываем занять. Болельщики от нас требуют только красивой игры и первого места. Конечно, и условия у нас для этого есть. Главное, что мы сохранили костяк команды и качественную молодёжь. Вы можете удивляться, что у нас нет приобретений. Но журналисты будут нас критиковать, будут ли трансферы или нет, ставим ли мы молодых футболистов в основу или нет и так далее.
У меня сейчас нет понятия «молодой» футболист. Вопрос в том, готов ли игрок или нет. Так вот, молодые футболисты находятся в отличной физической форме, они поняли наши требования и готовы выйти как в основе, так и на замену. От молодёжи всегда тяжело добиться стабильности, но для этого у нас и есть опытный костяк, о котором я говорил. Способен ли Никита Чернов пробиться в старт? Молодёжи место в составе не гарантировано, они должны много работать, чтобы сдвинуть кого-то из наших аксакалов. Что касается того, ждём ли новичков, то пока окно открыто — да. Мы просматриваем многих футболистов и постоянно ведём переговоры, так что всё может быть», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.