«РБ Лейпциг» отказался продавать Наби Кейта «Ливерпулю» за € 65 млн

«РБ Лейпциг» отверг предложение «Ливерпуля» по трансферу полузащитника Наби Кейта, который является главной трансферной целью наставника красных Юргена Клоппа.
По информации интернет-издания Goal, английский клуб предложил за 22-летнего футболиста € 65 млн, но получил отказ.
На прошлой неделе председатель совета директоров «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф дал понять, что немецкий клуб не намерен расставаться с Кейта.
Гвинейский футболист в прошлом сезоне в 31 матче немецкой Бундеслиги забил восемь голов и сделал семь голевых передач, а «РБ Лейпциг» финишировал вторым.