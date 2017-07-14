«Брага» объявила о переходе голкипера «Атлетико» Андре Морейры

Вратарь мадридского «Атлетико» Андре Морейра перешёл в «Брагу», сообщает официальный сайт португальского клуба. Подробности сделки неизвестны.
Ранее 21-летний футболист продлил контракт с мадридским клубом до 2022 года.
«Мне нужен был амбициозный клуб, в котором я мог бы ставить перед собой высокие цели. Переход в „Брагу“ — важный шаг вперёд», — сказал Морейра.
Вратарь перешёл в «Атлетико» в 2014 году и с тех пор побывал в аренде в португальских «Морейренсе», «Униау Мадейре», а также в «Белененсеше», который взял Андре в аренду в июле 2016 года, но через месяц «Атлетико» отозвал футболиста.
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