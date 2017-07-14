Хави посоветовал «Барселоне» не приобретать Бельерина

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который сейчас выступает за «Аль-Садд», считает, что клубу не стоит покупать своих воспитанников, которые ранее ушли в другую команду по собственному желанию, а теперь хотят вернуться. В таком духе хавбек прокомментировал возможный переход в стан сине-гранатовых защитника «Арсенала» Эктора Бельерина, который является воспитанником академии «Барселоны».
«Я видел не слишком много матчей с его участием, поэтому не могу дать оценку его игре. Но мне трудно согласиться с приобретением футболиста, который уже был в клубе и ушёл по своему желанию. Конечно, это может сработать, но я бы никогда не подписал тех, кто уходил. Почему они уезжают в 16, 17 лет? Меня это озадачивает, я просто этого не понимаю», — приводит слова Хави Sport.es.