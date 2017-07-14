Видео: лучшие голы «Реала» в Примере в сезоне-2016/17

В сезоне-2016/17 мадридский «Реал» впервые за последние пять сезонов стал чемпионом Испании. Официальный канал Ла Лиги в YouTube опубликовал видео 10 лучших голов «сливочных» в прошедшем сезоне.
Третье место занял гол форварда Марко Асенсио в ворота «Реала Сосьедад» в первом туре (3:0). На втором месте — гол нападающего Криштиану Роналду в матче 37-го тура с «Севильей» (4:1). Первое место досталось полузащитнику Иско и его голу в ворота хихонского «Спортинга» в 32-м туре (3:2).
Посмотреть видеоподборку лучших голов «Реала» можно в YouTube.
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