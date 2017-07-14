«Интер» составит конкуренцию «Барселоне» в борьбе за защитника «Палмейраса» Мину

«Интер» может обойти «Барселону» в споре за защитника «Палмейраса» Ери Мину, сообщает Sky Sport Italia. Спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио запросил информацию о 22-летнем колумбийце у итальянского агента Аллесандро Луччи, который может стать посредником в этой сделке.
«Обязательство „Палмейраса“ состоит в том, чтобы предупредить „Барселону“, если появится предложение, которое превосходит их собственное. Мина — физически сильный игрок с мощным телосложением и ростом 195 см. Несмотря на это, он весьма подвижен и умеет забивать голы. Если сравнивать с итальянскими футболистами, то Мина напоминает мне Андреа Барцальи», — сказал представитель Мины Марио Маури.
В текущем чемпионате Бразилии Мина провёл 8 матчей и забил 1 гол.