«Интер» хочет бесплатно заполучить полузащитника «Сантоса» Лукаса Лиму зимой

Миланский «Интер» попытается бесплатно заполучить полузащитника «Сантоса» Лукаса Лиму, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Контракт 27-летнего хавбека с бразильским клубом истекает в декабре 2017 года. Не исключён и вариант, при котором нерадзурри приобретут Лиму за сравнительно небольшие деньги ещё летом.
В текущем чемпионате Бразилии Лима провёл 7 матчей и отметился одной результативной передачей.
Ранее «Интер» приобрёл полузащитника «Фиорентины» Борху Валеро. Контракт с 32-летним хавбеком подписан до 30 июня 2020 года.