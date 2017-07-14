А. Егоров: неудобно за момент, когда не увидели игру рукой Комбарова с «Зенитом»

Бывший арбитр Александр Егоров, который недавно перешёл на пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ, признался, что переживает из-за ошибки своей бригады в матче 23-го тура прошлого сезона РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1), когда судьи не заметили игру рукой в исполнении защитника красно-белых Дмитрия Комбарова.
«Неудобно за тот момент, когда расширенной бригадой не увидели игру рукой Комбарова в матче «Зенит» – «Спартак». Можно долго спорить, но она была, и это стоит признать. Возможно, своим решением мы убили интригу в чемпионате — поставь я пенальти, и счёт был бы другой.
А ведь сделай я на два шага больше, и всё могло быть иначе. Бежал за мячом и думал: «Если что, подстрахует помощник». Не видел момента, два футболиста перекрывали обзор. В общем, бывали случаи, когда я хватался за голову от своих ошибок.
В матче «Ахмат» — «Томь» я удалил Кисенкова за то, что он в меня плюнул. Там, разумеется, всё было за дело. Но в конце игры я дал пенальти в ворота «Томи». После матча пересмотрел момент: чистейшая симуляция! Когда на следующий год приехал судить в Томск, подошёл к тренеру Василию Баскакову и сказал: „Вы меня извините, поддался эмоциям. Пробеги я на два шага дальше, точно увидел бы этот момент“, — сказал Егоров, побывавший в редакции „Чемпионата“.
Полное интервью с Александром Егоровым читайте на „Чемпионате“ в скором времени.