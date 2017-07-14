Созин — о Суперкубке: интересно, пришёл ли в себя «Спартак» после чемпионства

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив». Встреча состоится 14 июля.
«Говоря о Суперкубке, у меня только один вопрос: закончил «Спартак» праздновать чемпионство или ещё нет? Интересно посмотреть, пришли ли в себя красно-белые, потому что следующий сезон после чемпионства – самый сложный. Все будут следить за тем, как играет золотой медалист, надо будет что-то постоянно доказывать, и на команду ляжет высокая ответственность.
Надеюсь, что «Спартак» переживет этот сезон не так болезненно, как, например, «Лестер», который во второй сезон не мог отойти. Бывало же, что команда сначала выигрывала, а потом вылетала.
Что касается времени начала встречи, тут палка о двух концах. Конечно, нам нужно, чтобы футбол смотрели. «Матч ТВ» не может сравниться и, наверное, даже не думает равняться на Первый канал. И я за то, чтобы Первый показывал этот матч. Будь он в три часа ночи, я был бы против. Но сейчас самые длинные дни в году, поздно темнеет на улице. Да, 21:30 – это поздновато, но матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы играются примерно в это же время. Думаю, для футболистов время тоже не сыграет большой роли», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив». Начало — в 21:30 мск.