Ф. Погба выбыл из строя на 3-4 месяца

Полузащитник «Сент-Этьена» Флорентен Погба выбыл из строя сроком на три-четыре месяца. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Флорентен Погба получил травму в ходе товарищеского матча с «Аяччо», который состоялся ещё 8 июля. Врачи диагностировали у футболиста повреждение лодыжки. 12 июля Погба был успешно прооперирован.
Из-за повреждения Погба пропустит большую часть первого круга французской Лиги 1. В первом туре «Сент-Этьен» сыграет с «Ниццей». Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».