«Реал» достиг договорённости с «Бетисом» о переходе Себальоса

Полузащитник «Бетиса» Даниель Себальос продолжит карьеру в «Реале». Как сообщает пресс-служба клуба, стороны достигли договорённости о переходе 20-летнего футболиста.
Даниель Себальос подпишет с «Реалом» шестилетний контракт. Полузащитник будет представлен футбольной общественности 20 июля в 13:00 (14:00 мск). На следующий день испанский хавбек присоединится к «Реалу» в США, где команда готовится к новому сезону.
В прошлом сезоне Даниель Себальос принял участие в 30 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Себальос перейдёт из «Бетиса» в «Реал» за € 18 млн