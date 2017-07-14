Власти Краснодарского края создали компанию для эксплуатации арены «Фишт» в Сочи

За эксплуатацию и содержание стадиона «Фишт» в Сочи будет отвечать государственная компания. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Согласно документу, в Краснодарском крае создадут государственное бюджетное учреждение «Фишт». Основными функциями организации станут эксплуатация и содержание одноименного стадиона, а также проведение матчей чемпионата мира—2018 и популяризация футбола.
Как сообщает пресс-служба администрации края, учредителем госкомпании назначено министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.
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