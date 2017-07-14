«Уфа» не может вылететь в Санкт-Петербург на матч с «Тосно»

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» не может вылететь в Санкт-Петербург на первый матч Российской футбольной Премьер-Лиги против «Тосно» (Ленинградская область). Вылет был намечен на 15:00 по московскому времени, но авиакомпания сообщила о технических неполадках в самолёте — у лайнера сбилась навигация. Уфимская команда ждёт в аэропорту, когда ей предоставят другой самолёт.
Встреча 1-го тура Премьер-Лиги между «Тосно» и «Уфой» запланирована на 15 июля. Встреча должна начаться в 17:30 по московскому времени.
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