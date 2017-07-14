«Локомотив» может приехать на матч за Суперкубок России на поезде МЦК

Руководитель пресс-службы московского «Локомотива» Андрей Бодров рассказал, что команда планирует приехать на матч за Суперкубок России 14 июля на электричке Московского центрального кольца (МЦК). Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится сегодня, начало игры — в 21:30 мск.
«С учётом того, что в пятницу вечером дороги загружены, мы рассматриваем возможность преодолеть часть пути на поезде Московского центрального кольца. Мы не сомневаемся в удобстве такого способа передвижения», — сообщил Бодров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.
Первый канал покажет матч за Суперкубок России в YouTube в формате 360 градусов