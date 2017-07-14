Павлюченко: Смолову надо либо оставаться в «Краснодаре», либо уезжать в Европу

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко высказал мнение о форварде «Краснодара» Фёдоре Смолове.
«Мне кажется, Смолов нашёл свою команду, в которой становится лучшим бомбардиром и достаточно хорошо играет. Перейдя в „Зенит“ или „Спартак“, сможет ли он там заиграть? Важно найти свою команду. На мой взгляд, ему надо либо оставаться в „Краснодаре“, либо тогда уж уезжать в Европу. Если он хочет расти как футболист, надо ехать в Европу, но смотря в какую команду и в какой чемпионат.
Я вот не пожалел, что уехал в Англию. Сомневался, ехать не ехать, чего-то боялся. Но не пожалел, ведь мне удалось поиграть в самом сильном чемпионате и с великими клубами. Кроме «Тоттенхэма», у меня вариантов за границей не было", — заявил Павлюченко в эфире программы «8-16».