Самедов пропустит матч за Суперкубок России из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов не попал в заявку красно-белых на матч Суперкубка России против «Локомотива».
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров, Самедов пропустит встречу со своей бывшей командой из-за травмы. Характер повреждения неизвестен.
Напомним, что «Спартак» выйдет на поле в следующем составе: Ребров, Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи в 21:30 мск.