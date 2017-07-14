Состав «Факела» пополнил нападающий Александр Алхазов, сообщается на официальном сайте клуба из Воронежа.
33-летний форвард подписал контракт с «Факелом» и был внесён в заявку команды на первенство Футбольной национальной лиги.
В прошлом сезоне Алхазов выступал за «Мордовию». В составе команды из Саранска он забил четыре гола в 28 (14 в стартовом составе) матчах ФНЛ.
Ранее Алхазов также выступал за «Окжетпес», «Волгарь», «Шинник», «Луч-Энергию», «Аланию», «Крылья Советов», «Звезду», «КАМАЗ», нижегородский «Спартак» и «Ростов».
«Факел» подписал контракт с Алхазовым
Фото: http://fakelfc.ru
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