Источник: «Зенит» претендует на полузащитника «Индепендьенте» Ригони

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Индепендьенте» Эмильяно Ригони, сообщает Calciomercato.it.
По данным источника, российский клуб предложил аргентинскому за 24-летнего хавбека около € 10 млн.
Также сообщается об интересе к аргентинскому футболисту со стороны итальянской «Фиорентины».
Действующий контракт Ригони с «Индепендьенте» истекает летом 2019 года. В составе команды из города Авельянеда хавбек провёл 45 матчей, забил 13 голов и сделал семь голевых передач.
Напомним, что в летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили двое аргентинцев — полузащитник Леандро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси.