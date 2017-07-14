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Источник: «Зенит» претендует на полузащитника «Индепендьенте» Ригони

14 июля 2017, пятница. 23:29. Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Индепендьенте» Эмильяно Ригони, сообщает Calciomercato.it.

По данным источника, российский клуб предложил аргентинскому за 24-летнего хавбека около € 10 млн.

Также сообщается об интересе к аргентинскому футболисту со стороны итальянской «Фиорентины».

Действующий контракт Ригони с «Индепендьенте» истекает летом 2019 года. В составе команды из города Авельянеда хавбек провёл 45 матчей, забил 13 голов и сделал семь голевых передач.

Напомним, что в летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили двое аргентинцев — полузащитник Леандро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси.

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Источник: Calciomercato.it Сообщить об ошибке
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14 июля 2017, пятница
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