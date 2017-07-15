Игроки «Спартака» вместе с болельщиками отпраздновали победу в Суперкубке России

Игроки «Спартака» после победы над «Локомотивом» (2:1 ДВ) в матче за Суперкубок России подошли к трибунам со своими болельщикам и вместе с ними отпраздновали завоевание второго в этом году трофея.
Победу красно-белым принесли голы Луиса Адриано и Квинси Промеса. За «железнодорожников» отличился Мануэл Фернандеш.
«Спартак» впервые в истории выиграл Суперкубок России, до этого красно-белые три раза проигрывали в матче за этот трофей. У «Локомотива» две победы в Суперкубке, рекордсменом же является ЦСКА, шесть раз выигрывавший матч между чемпионом России и обладателем Кубка страны.