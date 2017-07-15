Ещенко: Федун зашёл в раздевалку «Спартака» и сказал, что мы молодцы

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1 ДВ) в матче за Суперкубок России и рассказал, с какой целью владелец клуба Леонид Федун зашёл в раздевалку команды после игры.
«Хромаю из-за игрового эпизода, когда столкнулся с Денисовым. У меня была расслабленная нога. Игорь играл в пределах правил, всё нормально. В первом тайме у нас было преимущество, держали мяч, не забили — не хватало последнего паса. „Локомотив“ во втором тайме стал больше нагнетать длинными передачами. У нас были моменты, но игра в целом до определённого момента была ничейная. А дальше, видимо, соперник подустал, мы забили. До матча Каррера говорил, что это борьба за трофей, одна игра, а не поединок чемпионата. Сил радоваться уже не хватает, а так довольны, что выиграли. Федун зашёл в раздевалку, чтобы поздравить. Сказал, что мы молодцы», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.