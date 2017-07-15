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Фарфан: «Локомотив» способен играть в высоком темпе 90 минут и даже больше

15 июля 2017, суббота. 02:03. Футбол

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, несмотря на поражение от «Спартака» в матче за Суперкубок России со счётом 1:2, остался доволен формой команды на старте нового сезона.

«Было очень тяжело, мы до последней минуты сражались, надеялись победить. Заслужил ли Луис Адриано удаление? Не знаю, ошибиться может любой арбитр.

Насколько команда готова к сезону? Мы показали, что готовы отыграть в высоком ритме все 90 минут и даже больше. Тем более, вы видели, какой непростой была встреча. Мы выдержали темп соперника. Мы смогли забить, создали несколько хороших моментов. Увы, «Спартак» первым открыл счёт и намного облегчил себе задачу", — цитирует перуанца официальный сайт «Локомотива».

Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив ФК Спартак Джефферсон Фарфан
Новости. Футбол
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