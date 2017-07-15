Бегун Мо Фара помогает Янузаю набирать форму перед стартом Примеры

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай прокомментировал свой переход в «Реал Сосьедад». Бельгиец признался, что набирать форму ему помогает четырёхкратный олимпийский чемпион по бегу средние и длинные дистанции Мо Фара.
«Я выбрал „Реал Сосьедад“, поскольку хочу наслаждаться футболом. Думаю, что здесь у меня всё получится. В меня поверили с самого начала.
Мне доводилось смотреть матчи Примеры и стиль «Реала Сосьедад» мне нравился. Мне хотелось играть больше. Я предпочитаю действовать ближе к атаке, но тренер уже указал мне на несколько позиций, на которых я буду работать.
Я пока ещё не готов на все сто процентов, поскольку едва перешёл в клуб. Мой друг Мо Фара помогает мне с физической и ментальной подготовкой к сезону", — цитирует Янузая FourFourTwo.