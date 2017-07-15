Луис Адриано: сезон начался именно так, как я и хотел

Бразильский нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России, в котором красно-белые выиграли со счётом 2:1 ДВ у «Локомотива».
«Сезон начался именно так, как я и хотел. Команда выиграла, а я забил гол! Я забил в нужный момент, когда счёт в матче ещё не был открыт. Эта победа придаст нам мотивации на старте нового сезона», — сказал Луис Адриано в интервью бразильским журналистам.
Луис Адриано провёл на поле весь матч и поразил ворота «Локомотива» на 101-й минуте матча. После матча между Адриано и директором департамента по связям с общественностью красно-белых Леонидом Трахтенбергом состоялся забавный разговор, подробности которого можно узнать на «Чемпионате».