Семеду: все хотят играть в «Барселоне», я не исключение

Новичок «Барселоны» 23-летний португальский защитник Нелсон Семеду прокомментировал свой переход в каталонский клуб из «Бенфики».
«Хочу поблагодарить „Барселону“ за эту возможность и оказанное мне доверие. Я очень горд носить эту футболку. Я сделаю всё, что могу для этого клуба. Я люблю этот клуб, он великий. Я это уже знал, но сегодня осознал. Мне также очень нравится город.
Все хотят играть в «Барселоне», я не исключение. Я очень счастлив и с нетерпением жду начала работы с командой", — цитирует Семеду официальный сайт каталонцев.
Семеду подписал контракт с «Барселоной»