Моуринью рассчитывает, что в «МЮ» будут новички, помимо Лукаку и Линделёфа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался обсуждать возможность перехода в стан манкунианцев полузащитника «Челси» Неманьи Матича, но при этом подчеркнул, что клуб продолжает работу на трансферном рынке. Ранее состав «МЮ» пополнили нападающий Ромелу Лукаку и защитник Виктор Линделёф.
«Матич — игрок „Челси“. Я не могу говорить о нём. Мы должны уважать игрока, клуб, владельца, тренера.
Мы не довольны, что приобрели только Лукаку и Линделёфа. Нам нужно больше. Мы хотели четырёх игроков, поэтому я бы мог сказать, что 50 % работы выполнено, но я не буду говорить об этом, потому что это так сложно. Я бы не хотел оказаться на месте Эда Вудворда, вести переговоры, потому что всё действительно сложно.
Возможно, у нас не будет ещё двух игроков. Может быть, появится один, но он нужен, чтобы дать нам больше вариантов и баланса. У нас есть игроки, которые не смогут играть следующие несколько месяцев. Я говорю о таких футболистах, как Маркос Рохо и Эшли Янг.
Поэтому я не хочу упоминать Матича или любое другое имя, поэтому что не думаю, что это правильно делать", — цитирует Моуриньо Sky Sports.