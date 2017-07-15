Арбитр Безбородов: удовлетворён тем, что получился праздник футбола

Арбитр Владислав Безбородов, работавший на вчерашнем матче за Суперкубок России «Спартак» – «Локомотив» (2:1 д.в.), прокомментировал прошедшую игру и свою работу.
«Хорошая, нормальная мужская игра. Особых сложностей не было. Футболистам не мешал, матч прошёл в честной борьбе. Настоящий финал, именно так его и судил. Если какие-то моменты и возникали, то они должны быть, что называется, тысячепроцентными. Не хотел ломать матч, принимать сомнительные решения. Как говорят наши специалисты, можешь не давать карточку – не давай. Можешь не удалять – не удаляй. Подошёл с такой тактикой – если что-то есть, оно должно быть на тысячу процентов. Важно не ломать матч.
Не буду обсуждать конкретные моменты, поскольку не имею права этого делать. Удовлетворён ли я своей работой? Удовлетворен тем, что получился праздник футбола. Мне понравилось: подготовка, игра, антураж – это было прекрасно, и думаю, зрителям понравилось. Это самое главное», — заявил Безбородов в интервью «Спорт-экспрессу».