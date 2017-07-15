Шатов: мне без разницы, в каком туре играть со «Спартаком». Главное — победить

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым рассказал, что спокойно воспринимает тот факт, что петербургской команде, в которой этим летом произошли большие перемены, предстоит встретиться со «Спартаком» уже в четвёртом туре российской Премьер-Лиги.
«Мне без разницы, в каком туре играть со «Спартаком». Главное – победить. А как мы это сделаем, при каком футболе и с каким счётом – не столь важно. Почему «Зенит» должен оказаться сырым? У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к чемпионату. Естественно, в 10-м туре команда будет выглядеть немного по-другому, чем в первом, поскольку пройдёт время, мы больше привыкнем к требованиям тренера и сыграемся. Но в любом случае уже к старту сезона подойдём в полной боеготовности. Восьмичасовые перелёты, искусственное поле в Хабаровске и прочие вещи – эти факторы уйдут на второй план. Верю, что у нас всё получится», — заявил Шатов.
Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Шатовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.