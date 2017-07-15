Врач сборной России Безуглов: никаких жалоб Самедов не предъявлял

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, который, комментируя отсутствие в заявке красно-белых на матч за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1 д.в.) полузащитника Александра Самедова, заявил: «Он вернулся из сборной с небольшой проблемой. На тренировках он попробовал выкладываться на все сто, но что-то ему мешало. Сейчас он будет лечиться. Посмотрим, когда он сможет вернуться».
«Медицинский и тренерский штаб сборной с удивлением узнал, что Александр Самедов не играл из-за травмы, которую он получил, находясь в расположении сборной.
Никаких жалоб ни во время, ни после Кубка конфедераций футболист не предъявлял. Сразу после короткого отпуска футболист приступил к тренировкам в общей группе своей команды и тренировался около двух недель безо всяких ограничений. Вся информация о любых изменениях в состоянии здоровья любого футболиста сборной незамедлительно передаётся врачам клубов, и на любой вопрос медицинской службы врачи сборной готовы ответить. Ни одного вопроса со стороны представителей клуба за этот период времени по состоянию здоровья Самедова не было.
Желаем Александру скорейшего выздоровления!» — заявил Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.